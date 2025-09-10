توقف لعبة "روبلوكس" في الأردن

الوكيل الإخباري- أبلغ عدد من مستخدمي لعبة "روبلوكس" في الأردن عن توقف اللعبة بشكل مفاجئ وعدم قدرتهم على استخدام المنصة.



وقالوا لـ "الوكيل الإخباري"، إنهم باتوا غير قادرين على الدخول إلى اللعبة، متسائلين إذا ما كان توقف اللعبة بسبب خلل تقني من الشركة مالكة اللعبة أو بسبب حظرها في الأردن.



وحتى اللحظة لم يصدر أي توضيح رسمي من هيئة تنظيم الاتصالات إذا ما كانت اتخذت قرارا بالفعل حول حظر اللعبة.



وكان طالب عدد من المواطنين بحظر اللعبة في الأردن بدعوى تأثيرها السلبي على الأطفال اسوة بقرار حظرها في عدد من الدول العربية.

اضافة اعلان