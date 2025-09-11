الخميس 2025-09-11 01:44 م
 

قوات الاحتلال تعتقل 7 صيادين قبالة ساحل مدينة غزة

ارشيفية
 
الخميس، 11-09-2025 12:23 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 صيادين قبالة ساحل مدينة غزة، وتقتادهم إلى جهة مجهولة.اضافة اعلان


ويمنع الجيش الإسرائيلي الصيد في مياه غزة، ويستهدف بالرصاص أو الاعتقال من يحاول النزول إلى البحر، رغم أن الصيد بات وسيلة شبه وحيدة للحصول على الغذاء في ظل الانهيار الإنساني الواسع.

ورغم التحذيرات والمخاطر، لا يزال بعض الصيادين يخوضون البحر لمسافات قصيرة لا تتجاوز أمتارًا معدودة، في محاولات محفوفة بالخطر والموت، لتأمين الحد الأدنى من الغذاء لعائلاتهم.
 
 
