قوات الاحتلال تعتقل 7 صيادين قبالة ساحل مدينة غزة

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 صيادين قبالة ساحل مدينة غزة، وتقتادهم إلى جهة مجهولة.





ويمنع الجيش الإسرائيلي الصيد في مياه غزة، ويستهدف بالرصاص أو الاعتقال من يحاول النزول إلى البحر، رغم أن الصيد بات وسيلة شبه وحيدة للحصول على الغذاء في ظل الانهيار الإنساني الواسع.



ورغم التحذيرات والمخاطر، لا يزال بعض الصيادين يخوضون البحر لمسافات قصيرة لا تتجاوز أمتارًا معدودة، في محاولات محفوفة بالخطر والموت، لتأمين الحد الأدنى من الغذاء لعائلاتهم.