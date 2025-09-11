الخميس 2025-09-11 05:17 م
 

مذكرة تفاهم بين "البريد الأردني" و"سفن إكس" الإماراتية

جانب من توقيع المذكرة
 
الوكيل الإخباري- وقعت شركة البريد الأردني، وشركة "سفن إكس" الإماراتية المتخصصة بالتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والنقل.

وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الخميس، جاء ذلك على هامش مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المنعقد في دولة الإمارات، حيث سيكون البريد الأردني من أوائل الشركات التي ستستخدم منصة وصلة للبريد لدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئين المحليين إلى سوق التجارة الإلكترونية العالمية.


وأكدت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، حرص البريد الأردني على الانفتاح والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.


وأضافت أن مذكرة التفاهم تجسد أهمية التحول الرقمي في قطاع البريد واللوجستيات، وضرورة مواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.


بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"سفن Yكس" طارق الهاجري، يأتي هذا الاتفاق في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ويعكس التزامنا بتعزيز التعاون الدولي في بناء منظومة بريدية حديثة وذكية.

 
 
