الخميس 2025-09-11 03:33 م
 

استشهاد 6 أشخاص بينهم طفل بسبب التجويع خلال 24 ساعة في غزة

الجوع يفتك بسكان غزة
الجوع يفتك بسكان غزة
 
الخميس، 11-09-2025 01:58 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة وفاة 6 أشخاص، بينهم طفل، بسبب التجويع خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


تؤكد بيانات برنامج الأغذية العالمي أن نحو 2.2 مليون شخص في غزة — أي ما يعادل 100% من السكان — يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، بينما صنّفت شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الوضع في قطاع غزة بأنه "مجاعة فعلية"، وذلك بعد إغلاق الاحتلال معابر القطاع وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية.
 
 
