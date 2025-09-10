الأربعاء 2025-09-10 03:54 م
 

كابيتال بنك الراعي الذهبي لمنتدى التمويل الأخضر في القطاع المصرفي 2025

كابيتال بنك
 
الأربعاء، 10-09-2025 03:08 م
الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك عن رعايته الذهبية للنسخة الثالثة من منتدى التمويل الأخضر في القطاع المصرفي2025 ، والذي نظمته جمعية البنوك في الأردن، وعُقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس.اضافة اعلان


وركزت جلسات المنتدى التي شارك فيها نخبة من قادة القطاع المصرفي والمسؤولين والشركاء الدوليين والخبراء والمتحدثين من مختلف أنحاء العالم، على مناقشة آليات التمويل المبتكرة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ، وتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر شمولاً ومرونة، إضافة إلى سبل تمكين البنوك من تصميم وتطبيق منتجات مالية خضراء تتلاءم مع احتياجات السوق، مع الالتزام بالمعايير الدولية والأولويات الوطنية للاستدامة، بما يعزز دور القطاع المصرفي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الخضراء. 

وأكد البنك في بيان صحفي له، أن رعاية منتدى التمويل الأخضر تنسجم مع استراتيجيته المؤسسية التي تضع الاستدامة في صميم أعماله، إدراكاً منه لأهمية الموازنة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع. وقد تبنى البنك نهجاً شاملاً يدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياته اليومية، والمساهمة في المبادرات الوطنية والدولية الداعمة للتحول نحو اقتصاد أكثر مسؤولية واستدامة، مبيناً أن هذا الالتزام يعكس رؤية البنك في أن الاستدامة ليست مجرد مبادرة مؤقتة، بل ركيزة أساسية لضمان مستقبل أكثر مرونة ومسؤولية للأجيال القادمة.

ويأتي هذا الالتزام انسجاماً مع رؤية كابيتال بنك في أن يكون من أبرز المؤسسات المصرفية الداعمة للاستدامة في الأردن والمنطقة، وذلك عبر تبني ممارسات مصرفية مسؤولة تسهم في الحد من الآثار البيئية، وتعزز في الوقت ذاته النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
 
 
