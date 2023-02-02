الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

الامطار عدلت الموسم بنسبة 2 - 27% ... وإربد الأعلى بكميات الهطول

مستوطن يعتدي على طفل بغاز الفلفل في حوارة جنوب نابلس

القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً لقبول طلبة الدورة التكميلية

تركيا: لا يمكننا في الظروف الحالية الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

وفاة فلسطينية ونجلها اختناقا داخل منزلهما في غزة

البدء بإجراءات سحب احترازي لتشغيلات معينة من حقن مستوردة للسوق الأردني

عقوبات أميركية جديدة على قيادات حركة طالبان

سلطات باكستان تكشف هوية منفذ تفجير مسجد بيشاور

التربية عن الفصل الثاني: الصفوف مدفئة والكتب متوفرة

سلطة المياه: المواطن يتحمل كلفة إصلاح أو استبدال العداد التالف

الخميس، 02-02-2023 12:33 م

التربية عن الفصل الثاني: الصفوف مدفئة والكتب متوفرة

6


الوكيل الإخباري - كشفت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، الخميس، عن تعيين 3651 معلما خلال العام 2022 وهناك 800 معلم تنتهي الوزارة من تعيينهم الأسبوع المقبل.

اضافة اعلان


وقالت قبيلات إن "جميع الكتب المدرسية تم توفيرها في مستودعات وزارة التربية باستثناء كتاب علوم الأرض للصف التاسع سيتم توريده الخميس".


وبشأن المدارس، أكّدت قبيلات، أنه "تم العمل على صيانة المدارس وتجهيزها للفصل الدراسي الثاني وتم رفد بعضها بـ 8000 مدفأة كاز لضمان تدفئة الطلاب في ظل الظروف الجوية السائدة".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
463470

الامطار عدلت الموسم بنسبة 2 - 27% ... وإربد الأعلى بكميات الهطول

120233115397226770179

القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً لقبول طلبة الدورة التكميلية

0bc94955-c346-4b43-9700-0e39a5844fc5

البدء بإجراءات سحب احترازي لتشغيلات معينة من حقن مستوردة للسوق الأردني

327556335_763080742213191_99970952675736498_n

التعامل مع 1144 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

عداد المياه بعد تشميعه -(من المصدر)

سلطة المياه: المواطن يتحمل كلفة إصلاح أو استبدال العداد التالف

M63A2668

المياه: ارتفاع تخزين سدود الأردن إلى 85 مليون م3

أخبار متعلقة
b54c2693-f68e-4dc6-9513-c7c07e49b5b2

2.285 مليون طالب يتوجهون الأحد لمدارسهم بالفصل الدراسي الثاني

M63A8869

تعميم من التربية حول تكليف معلمي الاضافي

M63A8879

التربية: تعميم "ملاجئ المدارس" اعتيادي والمقصود به مراكز الإيواء خلال فصل الشتاء

عزم

وزير التربية: المدارس أصبحت في طاقتها الاستيعابية بالتعليم المهني

M63A8869

التربية: 248 مخالفة منذ بدء تكميلية التوجيهي

ريا

التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية لتكميلية التوجيهي