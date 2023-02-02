التربية عن الفصل الثاني: الصفوف مدفئة والكتب متوفرة

الوكيل الإخباري - كشفت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، الخميس، عن تعيين 3651 معلما خلال العام 2022 وهناك 800 معلم تنتهي الوزارة من تعيينهم الأسبوع المقبل.

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وقالت قبيلات إن "جميع الكتب المدرسية تم توفيرها في مستودعات وزارة التربية باستثناء كتاب علوم الأرض للصف التاسع سيتم توريده الخميس".



وبشأن المدارس، أكّدت قبيلات، أنه "تم العمل على صيانة المدارس وتجهيزها للفصل الدراسي الثاني وتم رفد بعضها بـ 8000 مدفأة كاز لضمان تدفئة الطلاب في ظل الظروف الجوية السائدة".

