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الخميس، 05-01-2023 02:47 م

التربية: 248 مخالفة منذ بدء تكميلية التوجيهي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة التربية والتعليم عدد المخالفات التراكمية التي حدثت من المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2022/ الامتحان التكميلي منذ بدء الامتحان ولغاية نهاية اليوم الخميس الامتحاني الخامس.

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وبينت الوزارة أن عدد المخالفات الكلي بلغ (248) مخالفة جاءت عقوباتها على النحو الآتي: (18) إلغاء مبحث، و(32) إلغاء دورة امتحانية، (198) إلغاء دورتين امتحانيتين. 


وجددت الوزارة دعوة الطلبة التقيد بالإرشادات والتعليمات الناظمة لسير امتحاناتهم، تجنبا للوقوع في المخالفات التي تعرضهم للعقوبة، متمنية لهم النجاح والتوفيق.

 




 

 


 

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