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التربية: تعميم "ملاجئ المدارس" اعتيادي والمقصود به مراكز الإيواء خلال فصل الشتاء

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السبت، 07-01-2023 01:16 م

التربية: تعميم "ملاجئ المدارس" اعتيادي والمقصود به مراكز الإيواء خلال فصل الشتاء

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن التعميم الصادر لكافة مديريات التربية بحصر عدد المدارس التي تستخدم كمراكز إيواء هو تعميم "شفوي واعتيادي" لاستخدام هذه المدارس في حالة الطوارئ خلال فصل الشتاء.

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وعلق المصدر على الكتاب المتداول حول حصر عدد "الملاجئ في المدارس" انه صادر عن احد مديريات التربية وليس من الوزارة، وأن صياغة الكتاب باستخدام مصطلح ملاجئ عوضاً عن مراكز إيواء أخرج التعميم عن سياقه الحقيقي.


وأشار المصدر اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" أن الوزارة تقوم في كل موسم شتاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمركز الوطني لإدارة الازمات بشكل دوري لتحديث البيانات حول المدارس التي تحتوي على مراكز إيواء، والتي تستخدم في الحالات الطارئة لمن تقطعت بهم السُبل خلال الظروف الجوية .


وشدد المصدر أن التعميم شمل عدة نقاط منها حصر المدارس التي تحتوي على مراكز إيواء بالإضافة إلى رفد الوزارة الحالة الإنشائية للمدارس التي تحتوي على مراكز إيواء .


وختم أن الوزارة استخدمت سابقاً عدد من المدارس كمراكز إيواء خلال تشكل سيول في فصل الشتاء لعدد من قاطني الخيم حفاظاً على سلامتهم.


وكان تعميم صادر عن احد مديريات التربية تم تداوله بشكل كبير منذ يوم أمس حول حصر أعداد مدارس التي تحتوي على ملاجئ تحت الأرض ، ما اعتبره المصدر لُبس في صياغة الكتاب وقد أُخرج عن مضمونه الحقيقي .

 



 




 

 


 

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