2.285 مليون طالب يتوجهون الأحد لمدارسهم بالفصل الدراسي الثاني

الوكيل الإخباري - وضعت وزارة التربية والتعليم لمساتها الأخيرة على كافة الاستعدادات اللازمة لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية إيذانا ببدء الفصل الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023، بحسب الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة نجوى القبيلات.

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وقالت القبيلات أمس إن 2.285 مليون طالب وطالبة من مختلف السلطات التعليمية سيتوجهون الأحد المقبل، لمقاعدهم الدراسية ليستأنفوا فصلهم الدراسي الثاني بعد انتهاء عطلة الشتاء .



وأضافت أن عدد المعلمين والمعلمات في مختلف السلطات التعليمية يبلغ 144616، منهم 96139 في القطاع الحكومي، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية لهذا العام نحو 1.591 مليون طالب وطالبة.



وأشارت إلى أن عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية تتطلب من الوزارة أن تكون في أعلى جاهزيتها لتأمين انطلاقة مثلى للفصل الدراسي الثاني من حيث الكوادر البشرية والبنى التحتية للأبنية المدرسية وصيانتها، والكتب المدرسية.



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