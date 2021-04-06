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الثلاثاء، 06-04-2021 12:19 م

التربية لـ الوكيل : مستعدون لعودة جميع الطلبة الى المدارس

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان للوكيل الاخباري ان قرار عودة جميع الطلبة الى المدارس وعودة نظام التعليم الوجاهي يخضع لتوصيات من لجنة الاوبئة وخلية الازمة والاطراف المعنية باتخاذ هذا القرار .

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واكد القرعان استعداد وزارة التربية والتعليم لتنفيذ اي قرار حكومي حول فتح القطاعات اذا وصلت نسبة الفحوصات الايجابية الى 5 % كما اعلنت الحكومة على لسان الناطق الرسمي صخر دودين . 

 

وشدد القرعان على حرص وزارة التربية والتعليم على ان يتلقى جميع الطلبة التعليم وان يتم ايصال كافة المعلومات بالطرق المناسبة والمتوفرة وفق الوضع الوبائي . 

 




 

 


 

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