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الأربعاء، 16-12-2020 12:55 م

تبدأ الامتحانات نهاية الشهر الحالي

التربية للوكيل: الإعلان عن برنامج الامتحانات النهائية اليوم

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أنه سيتم الإعلان عن برنامج الامتحانات النهائية لطلبة المدارس ، اليوم الأربعاء.

وأشار القرعان في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم الإعلان عن ذلك ، من خلال "منصة درسك" ، التي اعتاد عليها الطلبة ، في تلقي دروسهم ، منذ تعليق دوام المدارس، نتيجة لجائحة كورونا .

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ولفت ، أن الامتحانات تبدأ نهاية الشهر الحالي، منوّها أنها ستكون  اختيار من متعدد، نتيجة لطبيعة الامتحان ، التي تحتّم ذلك .


وشدّد، على أهمية التزام الطلبة بمواعيد الامتحان ، وبوقته ، حرصا على آداء الامتحانات على أكمل وجه، وضرورة متابعة أولياء الأمــور لأبنائهم .

"ستبدأ الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا ، حتى الساعة الرابعة عصرا ، بحسب الجدول الذي سيتم الإعلان عنه، وستكون متاحة مجانا للجميع من خلال المنصّة " ، وفق القرعان .

 

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