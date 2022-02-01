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الثلاثاء، 01-02-2022 04:35 م

التربية: لن يسمح لأي معلم لم يتلق المطعوم بالدوام

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الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، أهمية تطبيق البروتوكول الصحي والالتزام بالإجراءات التي تضمن توفير بيئة صحية آمنة لكوادر الوزارة التعليمية والإدارية والطلبة في المدارس.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عويس الثلاثاء، ورشة تدريبية للمعلمين الجدد في مدرسة البترا الأساسية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، ومدير التربية والتعليم نوال أبو ردن.

وأشار إلى رسالة المعلم ودوره في تنشئة الأجيال وبناء الثقافة المبنية على قيم العدالة والانتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية، مؤكدا أن المعلم هو الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية والتربوية.

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وهنأ الدكتور عويس المعلمين الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء عملهم، وأن يكونوا إضافة نوعية للعملية التربوية بما اكتسبوه من مهارات وبما يحملون من كفايات.


ودعا المعلمين والطلبة إلى تلقي المطعوم حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة أسرهم، وبما يضمن عودة وجاهية للطلبة في بدء الفصل الدراسي الثاني في موعده المقرر في 20 شباط الحالي، معربا عن ثقته بوعي الكوادر الإدارية والتعليمية والطلبة وأولياء الأمور بالالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة لتحقيق هذا الهدف.


وبين أن الحملة الوطنية لتطعيم الطلبة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة مستمرة في جميع مديريات التربية والتعليم من خلال مراكز معتمدة لهذه الغاية.


كما دعا عويس إلى الاستمرار في استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل المختبرات الافتراضية وتدريب المعلمين.


وفي سياق متصل، بينت قبيلات، أن نسبة من تلقوا اللقاح حتى اليوم من الطلبة كافة 18.5 بالمئة، فيما بلغت النسبة 96 بالمئة لدى المعلمين، مؤكدة أنه لن يسمح لأي معلم لم يتلق المطعوم بالدوام بناء على أمر الدفاع رقم 35.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمدرسة سكينة الثانوية للبنات، اطمأنت خلالها على دوام طلبة الثانوية العامة وجاهيا الذي بدأ اليوم، والبيئة الصحية التي وفرتها المدرسة.


ودعت مجتمع المدرسة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.


من جانبهن، أبدت طالبات الثانوية العامة ارتياحهن للعودة الوجاهية للتعليم نظرا لحاجة طالب الثانوية العامة للتعليم الوجاهي.


وأكدت المعلمات حاجة طلبة الثانوية العامة للتفاعل الوجاهي داخل الغرفة الصفية، مبديات استعدادهن تقديم كل ما لديهن من خبرات ومعارف للطالبات.

 




 

 


 

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