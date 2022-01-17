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وزير التربية: تأجيل دوام المدارس أو العودة عن بعد بين يدي لجنة الأوبئة اليوم

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الإثنين، 17-01-2022 01:05 م

وزير التربية: تأجيل دوام المدارس أو العودة عن بعد بين يدي لجنة الأوبئة اليوم

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الوكيل الإخباري - كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس أن لجنة الأوبئة ستبحث اليوم مقترحات حول دوام المدارس في الفصل الدراسي الثاني.

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وأوضح عويس في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، اليوم الاثنين، عن وجود سيناريوهات مقترحة بشأن الفصل الدراسي الثاني في المدارس، إما بتأجيل بدء دوام الفصل الدراسي الثاني أو العودة للتعلم عن بعد.


وقال إن لجنة الأوبئة ستقوم بتقييم الوضع الوبائي واعطاء توصياتها إما بتأجيل بدء الفصل الدراسي إلى 20 شباط المقبل، أو العودة إلى التعلم عن بعد وهو قرار قد نضطر للعودة إليه بناءً على تطورات الحالة الوبائية وفقاً للوزير عويس.


وأشار عويس إلى أن المؤشرات تدلل على أن الإصابات قد تنخفض في 15 شباط المقبل ولكن يجري بحث هذه السيناريوهات مع المتخصصين في الأوبئة لاتخاذ القرار المناسب.


وبيّن أنه في حال تأجيل بدء الفصل الدراسي إلى 20 شباط فإنه سيتم تعويض الطلبة عن تلك الأيام، مؤكدا أن التربية تشدد على أهمية التعليم الوجاهي في المدارس ولتلافي الخسائر التي تلحق بالطلبة والمرتبطة بالتعلم عن بعد وجودته مقارنة مع التعليم التقليدي.


وأضاف أن القرارات مرتبطة بالوضع الوبائي ونسب الفحوصات الإيجابية وأعداد الإصابات في الأردن وخاصة أن المتحور الجديد "أوميكرون" سريع الانتشار.


وكانت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم، أوصت أمس، بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، للصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى 20 شباط المقبل، على أن يكون دوام الصف الثاني عشر (التوجيهي) في موعده وجاهيا في الأول من شهر شباط 2022.


وقالت الوزراة إن التوصية جاءت بناء على التغذية الراجعة من زيارات ميدانية يقوم بها الوزير والأمناء العامون ومديرو الإدارات ومدراء التربية والملاحظات والآراء والاقتراحات التي نسمعها أو تُرسل عبر المواقع الرسمية. 

 

 




 

 


 

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