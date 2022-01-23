1500 طالب وطالبة تلقوا لقاحات كورونا الأحد

الوكيل الإخباري - تلقى نحو 1500 طالب وطالبة، الأحد، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليرتفع عددالمتلقين للقاح من الطلبة إلى 173.945 طالبا منذ انطلاق حملة إعطاء اللقاحات لطلبة المدارس.

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وقالت الامين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، ان حملة التطعيم لطلبة المدارس تم استئنافها بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة ليوم الأحد.

وتستهدف الحملة تطعيم الطلبة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، والبالغ عددهم 972 ألفا، و440 طالبا وطالبة.

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