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السبت، 22-01-2022 04:11 م

ذبحتونا ترد على استثناء "البرنامج الدولي" من تأجيل الفصل

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الوكيل الإخباري - ردت الحملة الوطنية من أجل حقوق للطلبة "ذبحتونا" على ذرائع الحكومة لاستثناء البرنامج الدولي من تأجيل الفصل الدراسي.

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وذكرت وزارة التربية في معرض تبريرها لاستثناء البرامج الدولية من قرار تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني، أن هذه البرامج لها خصوصية في أنظمتها تتمثل بوجود ثلاثة فصول دراسية، إضافة إلى قلة عدد طلبتها.


وردا على وزارة التربية أصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق للطلبة "ذبحتونا" ، ردا من 4 نقاط ، كما طرحت حلا للمشكلة.


تاليا رد ذبحتونا والحل الذي طرحته الحملة كما ورد :


١- لا يوجد اية خصوصية للبرامج الدولية باستثناء الصفوف من العاشر الى الثاني عشر وهي الصفوف التي يتم فيها عقد الامتحانات الدولية. وبالتالي كان يمكن لوزارة التربية استثناء طلبة هذه الصفوف أسوة باستثناء طلبة التوجيهي للبرنامج الوطني.


أما الصفوف من رياض الاطفال الى الصف التاسع فلا يتم فيها عقد أية امتحانات دولية ملزمة.


٢- أما حديث وزارة التربية عن اعتماد هذه المدارس ثلاثة فصول وليس فصلين كما في البرنامج الوطني، فهو أمر يثير الضحك.


يبدو ان وزارة التربية لم تميز بين وجود عطلتين أثناء الدوام المدرسي (عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة والتي تستمر لثلاثة أسابيع تقريبًا، و عطلة الربيع التي تستمر لعشرة أيام تقريبًا)، وما بين دراسة فصلين او ثلاثة فصول. فالمدارس التي تعتمد البرنامج الدولي لا يوجد لديها شيء اسمه ثلاثة فصول كما تدعي الوزارة، والأمر لا يعدو كونه توزيع العطلات على مدى العام الدراسي لا أكثر ولا أقل.


٣- وفي ما يتعلق بحديث الحكومة عن أن عدد طلبة البرنامج الدولي لا يتعدى ال١٢ ألف طالب وطالبة، وبالتالي لا ضير من عودتهم!! تساءلت الحملة لماذا لم تقم الوزارة -ومن على نفس القاعدة- باستثناء طلبة البادية الجنوبية -مثلًا- كون أعدادهم قليلة، إضافة إلى أن حجم الفاقد التعليمي لديهم أكبر بكثير من حجم الفاقد التعليمي لدى طلبة البرامج الدولية؟!!


٤- الأهم من كل هذا والأكثر غرابة هو أن توصية وزارة التربية لم تستثن المدارس التي تعتمد البرنامج الدولي، إلا أنه وبعد صدور قرار الاستثناء من قبل مجلس الوزراء، وجدنا وزارة التربية تستميت في الدفاع عن القرار الذي كانت هي نفسها ضده!!!


إننا في حملة ذبحتونا نرى أن الحل الأمثل يتمثل بالآتي:


١- استمرار التعليم الوجاهي لطلبة البرنامج الدولي لغاية الأول من شباط
٢- تأجيل دوام كافة المدارس لمدة ٧-١٠ أيام كحد أقصى باستثناء طلبة التوجيهي الوطني وما يوازيهم في البرنامج الدولي، وطلبة الصفوف الأساسية الدنيا للبرنامجين الوطني والدولي.


٣_ إعادة النظر في القرار مع نهاية شهر كانون ثاني في حال كانت أرقام الإدخالات الى المستشفيات ونسب إشغال الأسرّة وأجهزة التنفس الصناعي مسيطر عليها.
هذا وستصدر الحملة قريبًا جدًا بيانًا تفصيليًا في موقفها من قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بالتعليم.

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