السبت 01-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

خروج قطار مصري جديد عن السكة الحديدية - صور

إعطاء اللقاح دون منصة في حال تطعيم كافة المسجّلين

التربية : نتابع قضية الطلبة الأردنيين في كازاخستان

وزارة التربية لـ الوكيل : رقم قياسي بعدد طلبة التوجيهي لهذا العام والامتحان في موعده

العمل تهنئ بعيد العمال

طلبة الطب مستاؤون باستثنائهم من نظام ناجح راسب

دودين لـ الوكيل : الحظر الجزئي سيطبق في العيد ولا حديث عن الحظر الشامل

صرف مستحقات تمكين لمتقاعدي الضمان غدا

وصول طائرة سياحية من بلغاريا إلى العقبة

الوضع الوبائي يتحسن وترقب للقرارات الحكومية لالغاء الحظر الجزئي

السبت، 01-05-2021 12:15 م

التربية : نتابع قضية الطلبة الأردنيين في كازاخستان

التعليم العالي


الوكيل الإخباري - أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن الوزارة تتابع بكل اهتمام قضية الطلبة الأردنيين الدارسين في جامعة التعليم المستمر الكازاخستانية.

اضافة اعلان

وأضاف الخطيب، في بيان وصل " الوكيل الإخباري " اليوم السبت، أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس قد تواصل هاتفيا مع السفير الأردني في كازاخستان الذي يعمل بجهد كبير لحل مشكلة هؤلاء الطلبة مع السلطات الكازاخستانية.


وتوقع الخطيب أن يتم الإعلان نهاية هذا الأسبوع عن اليات سيتم الاتفاق عليها لترتيب أوضاع هؤلاء الطلبة بما فيهم الطلبة الخريجين، مطمئنا الطلبة وذويهم بأن الوزارة لن تذخر جهدا في سبيل المحافظة على حقوقهم الأكاديمية.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
-1186811172

تفاصيل الذهاب الى الحدائق العامة وفق قرار رئيس الوزراء

لقاح

إعطاء اللقاح دون منصة في حال تطعيم كافة المسجّلين

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

وزارة التربية لـ الوكيل : رقم قياسي بعدد طلبة التوجيهي لهذا العام والامتحان في موعده

وزارة-العمل-الاردنية-990x556

العمل تهنئ بعيد العمال

طب

طلبة الطب مستاؤون باستثنائهم من نظام ناجح راسب

3f4ae437-8e9d-4b97-b517-cb90bb2fd6d5

دودين لـ الوكيل : الحظر الجزئي سيطبق في العيد ولا حديث عن الحظر الشامل

أخبار متعلقة
وزارة-العمل-الاردنية-990x556

العمل تهنئ بعيد العمال

طب

طلبة الطب مستاؤون باستثنائهم من نظام ناجح راسب

1

دراسة صادمة أُجريت على الأردنيين خلال أزمة كورونا

4202118144313935014898

تمديد تسديد اشتراكات المهندسين حتى نهاية حزيران

12202016113255304829761

الحجر على الأردنيين القادمين من الهند مؤسسيا 14 يوما

420214192942792067201

وزير الاعلام : غدا ستسمعون أخبارا طيبة