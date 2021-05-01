التربية : نتابع قضية الطلبة الأردنيين في كازاخستان

الوكيل الإخباري - أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن الوزارة تتابع بكل اهتمام قضية الطلبة الأردنيين الدارسين في جامعة التعليم المستمر الكازاخستانية.

اضافة اعلان



وأضاف الخطيب، في بيان وصل " الوكيل الإخباري " اليوم السبت، أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس قد تواصل هاتفيا مع السفير الأردني في كازاخستان الذي يعمل بجهد كبير لحل مشكلة هؤلاء الطلبة مع السلطات الكازاخستانية.



وتوقع الخطيب أن يتم الإعلان نهاية هذا الأسبوع عن اليات سيتم الاتفاق عليها لترتيب أوضاع هؤلاء الطلبة بما فيهم الطلبة الخريجين، مطمئنا الطلبة وذويهم بأن الوزارة لن تذخر جهدا في سبيل المحافظة على حقوقهم الأكاديمية.