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السبت، 01-05-2021 11:47 ص

العمل تهنئ بعيد العمال

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الوكيل الإخباري - هنأ وزير العمل يوسف الشمالي الأردنيين بمناسبة عيد العمال.

جاء ذلك في منشور له عبر "فيسبوك" ، حيث قال : 

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"إخواني وأخواتي عمال وطننا الغالي.. تحية تقديرٍ واعتزاز لكم بُناة المستقبل ولسواعدكم"..

وتابع ، "معكم وبكم يظل الأردن أقوى في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لنحقق المستقبل الذي ننشد.. فهذا هو حالنا نحن الأردنيون كلما زادت التحديات ارتفعت إرادتنا وعزيمتنا لتحقيق الإنجازات".

واختتم الشمالي قائلا ، "كل عام وأنتم والوطن بألف خير".

 

وهنأت وزارة العمل بعيد العمال ، عبر منشور على " الفيسبوك" :

الأسرة وزارة العمل الأردنية تهنئ عمال الوطن في كل مواقعهم ومراكزهم بمناسبة يوم العمال، من عامل وطن رفع الأذى عن الطريق، لطبيب عالج مريضا، لبنّاءٍ رصّ البنيان، لفلاح حرث الأرض، لمعلم لقن كلمة علم، لكل من عمل لأجل هذا الوطن العظيم، فبكم ومعكم سنحقق الإنجازات وسينهض الوطن .

 




 

 

 


 




 

 


 

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