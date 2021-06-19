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السبت، 19-06-2021 08:17 م

التربية : نقل مراكز امتحان التوجيهي من المناطق المعزولة

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم، السبت، البروتوكول الصحي لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في ظل جائحة كورونا للعام 2021.اضافة اعلان


وأكدت أنه سيسمح للطالب بالدخول إلى قاعة الامتحان إذا كانت درجة حرارته أقل من 37.5 مئوية، أما إذا كانت أعلى يتم إعادة قياسها بعد 15 دقيقة بعد استراحة الطالب في مكان ظليل، وإذا بقيت مرتفعة بعد إجراء القياس الثاني يدخل الطالب إلى غرفة الامتحان الخاصة.

ولفتت إلى أنه على الطلبة حال شعورهم بارتفاع درجة حرارتهم وحاجتهم لإجراء فحص pcr إخبار الكادر الطبي، مشيرة إلى السماح لهم بتقديم الامتحان في غرفة الامتحان الخاصة إلى حين ظهور نتيجة فحصهم، وإذا ظهرت النتيجة إيجابية يتم عزل المريض منزليا أو في المستشفى إذا تطلب الأمر ذلك ويوقف عن تقديم الامتحان.

وأوضحت أن الطلبة في مناطق العزل سيعاملون على أنهم مخالطون وبعد التثبت من سلبية نتيجة فحصهم يسمح لهم بالوصول إلى مركز الامتحان وتقديمه في قاعة الامتحان الخاصة، أما إذا كانت إيجابية فإن الطالب سيقدم الامتحان في الدورة التي تلي الدورة الحالية.

ونوهت بأنه سيتم إلغاء تكليف العاملين في الامتحان داخل مناطق العزل – إن وجدت -، كما سينقل مركز الامتحان من المنطقة المعزولة.

وأكدت اقتصار أولوية المراقبة على المعلمين الذين تلقوا على الأقل جرعة اللقاح الأولى شريطة مضي أسبوعين على تاريخ التلقي، أو من كان مصابا ولم يمض على إصابته 90 يوما على الأكثر، كما ستقتصر عملية التصحيح على متلقي اللقاح بجرعتيه.

وشددت على تطبيق البرتوكول الصحي في كافة عمليات الامتحان والتصحيح من تعقيم بشكل يومي وتطبيق التباعد الجسدي وإجراءات السلامة العامة.

 




 

 


 

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