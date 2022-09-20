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الثلاثاء، 20-09-2022 12:02 م

التربية: 10 حصص لمادة الديمقراطية خلال الفصل للصفين العاشر والاول ثانوي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير مديرية المناهج في وزارة التربية والتعليم الدكتور أسامة جرادات إن الوزارة عممت على المديريات طريقة تدريس المادة الجديدة "الدّيمقراطيّة والمشاركة في الحياة العامّة" للصّفّ العاشر والحادي عشر.

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وأوضح جرادات اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن مادة الديمقراطية الجديدة سيتم إضافتها إلى المواد الأدبية " الجغرافيا والتربية الوطنية والتاريخ لطلبة الصف العاشر حيث من المفترض إعطاء 40 حصة المواد الادبية خلال الفصل منها 10 حصص لمادة "الديمقراطية".


وحول الصف الحادي عشر أضاف أن مادة الديمقراطية سيتم إعطائها من خلال 10 حصص مع مادة تاريخ الأردن المشتركة للفرعي العلمي والأدبي  .

ونوه أن مادة الديمقراطية سيتم تطبيقها في الغرف الصفية ابتداء من 16 تشرين الأول 2022 في الفصل الدراسي الحالي 2022 -2023 .


وكان المركز الوطنيّ لتطوير المناهج أعلن الانتهاء من إعداد مادة "الدّيمقراطيّة والمشاركة في الحياة العامّة" للصّفّ العاشر والحادي عشر.

 



 




 

 


 

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تطوير المناهج: الانتهاء من إعداد مادّة "الدّيمقراطيّة والمشاركة في الحياة العامّة"