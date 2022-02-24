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الخميس، 24-02-2022 10:27 ص

التربية : 4 آلاف شاغر سيتم تعيينهم منتصف العام

التربية ٣


الوكيل الإخباري - قالت امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، إنه تم استحداث 4 الاف شاغر في وزارة التربية للعام الحالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم تعينهم بعد الانتهاء من الإجراءات كافة منتصف العام الحالي.

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وأضافت قبيلات خلال تصريحات صحفية ، أن عدد النقص العام في وزارة التربية بلغ 10 الاف معلم ومعلمة تم استحداث شواغر لـ 4 الاف منهم وسيتم تغطية الباقي على حساب التعليم الإضافي.

 

ونوهت إلى أن الوزارة العام الماضي استحدثت 4 الاف شاغر وهو اول اعلى رقم تم تعيينه في الوزارة في تاريخها، حيث كان سابقا يستحدث 1500 شاغر


وأوضحت أن 80% من موازنة وزارة التربية رواتب وما تبقى يتم توزيعه على تدريب المعلمين والنفقات التشغيلية، مبينة أن 52% من القطاع العام في الأردن موجود في وزارة التربية.


وأشارت إلى أن عدد المدارس في الأردن يبلغ 4200 مدرسة وهي في تزايد للتخلص من المباني المستأجرة والمباني ذات الفترتين، حيث أنفقت الوزارة 15 مليون دينار العام الماضي لصيانتها.


ولفتت إلى أن هناك أماكن يتعذر بناء المدارس فيها بسبب عدم وجود قطع أرض او توفر مخصصات ما يتطلب من استئجار مدارس.


وكشفت عن خطة للتخلص من بعض الكرفانات التي تلبي الحد الأدنى في بعض المدارس، قائلة، "نسعى جاهدين للوصول إلى مدارس ملبية للظروف الصحية والتعليمية للطلبة".


وأكدت أن الوزارة تسخر مواردها البشرية لتوفير البيئة التعليمية للطلبة، مثمنة جهود الدول الشقيقة والصديقة التي على دعمها لوزارة التربية لإنشاء مدارس وتطوير العملية التعليم في الأردن.


 




 

 


 

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