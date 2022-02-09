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الأربعاء، 09-02-2022 11:05 ص

التربية: تحويل 7 مدارس إلى التعليم عن بُعد

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أنه تم تحويل 7 مدارس إلى التعليم عن بُعد لغاية يوم أمس الثلاثاء.

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وأوضح المساعفة اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أن المدارس التي تبلغ عدد إصابات كورونا بها أكثر من 10% يتم تحولها إلى التعليم الإلكتروني و تعود إلى التعليم الوجاهي بعد 5 أيام دوام رسمي .


وأضاف أن الـ 7 مدارس ستعود إلى التعليم الوجاهي الأسبوع القادم .


وكان قد استأنف 134 ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة "التوجيهي"، فصلهم الدراسي الثاني، إضافة إلى طلبة المدارس التي تعتمد البرامج الأجنبية وجاهيا في بداية شهر شباط الحالي .


 




 

 


 

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