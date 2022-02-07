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الإثنين، 07-02-2022 09:06 م

وزارة التربية: تطبيق التعليم عن بُعد للمدارس في هذه الحالات

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة، الاثنين، إنّ تطبيق التعليم عن بُعد للمدارس في 4 حالات حسب البروتوكول الصحي.

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وأضاف مساعفة لبرنامج صوت المملكة، أن حالات التعليم عن بُعد، في حال "أصيب (طالب - معلم)، وإذا وصلت نسبة الإصابة بالفيروس في الشعبة الصفية الواحدة 10% أو في المدرسة أيضا 10%، نقوم بتحويل الشعبة أو المدرسة إلى التعلم عن بعد 5 أيام دوام رسمي ثم تعود إلى التعليم الوجاهي، والطلاب الذين يعانون من امراض نقص المناعة يمكن من خلال أولياء أمورهم".


وأشار، إلى أن الطالب أو المعلم المصاب يتم عزله في بيته، ثم يتم فحص المخالطين، ولا يعود إلى الدوام إلا عندما يحضر فحص PCR سلبي النتيجة".


ولفت إلى أنه يتم تطبيق مدة البروتوكول الصحي على المصابين بكورونا حسب المعمول به من قبل وزارة الصحة.


وفيما يتعلق بعدد الطلبة المتلقين للقاح كورونا، قال المساعفة، إنّ 189 ألف و928 طالب وطالبة متلقين للقاح من عمر 12 عاما فما فوق، أي بنسبة 20% من الفئة المستهدفة.


وبين المساعفة، أن 313 طالب وطالبة تلقوا الجرعة الثالثة (المعززة) من لقاح كورونا.

 




 

 


 

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