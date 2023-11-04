الأحد 05-11-2023
الوكيل الاخباري

كيف أوقعت كتائب القسام جيش إسرائيل في فخ غزة؟

بيان من حماس بعد قرار تركيا بسحب سفيرها من إسرائيل

شاهد - صواريخ كتائب القسام في تل أبيب ودوي انفجارات

اللواء الدويري: لهذه الأسباب إسرائيل تعتبر أنها تقاتل اشباحا

أبو عبيدة: فقدان أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا نتيجة قصف العدو

صور - مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في جباليا

شاهد بالفيديو- لحظة تدمير القسام مدرعة لجيش الاحتلال من مسافة قريبة

موسكو : تقدم في مفاوضات الإفراج عن الرهائن الروس المحتجزين بغزة

استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بقصف لطائرات الاحتلال على مخيم جباليا

القسام تنشر مشاهد توثق استهداف قوات صهيونية عدة مباني في بيت حانون

عاجل

أبو عبيدة: فقدان أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا نتيجة قصف العدو

السبت، 04-11-2023 11:28 م

الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد وحتى الأربعاء

image - 2023-11-04T232610.874


الوكيل الإخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"، تخفيفا على المواطنين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات.اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة حديقة البلدية، مقابل المشروع التنموي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.

وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.

وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين وما يتحملونه من تكاليف التنقل إلى أقرب مركز للترخيص في مدينة الزرقاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault (5)

الأردن يفوز بعضوية مجلس "ايكروم" التابع لليونسكو

11

الملك يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة وقف الحرب على غزة

1

وزير الخارجية: الدول العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وترفض توصيف الحرب بالدفاع عن النفس

11

بلينكن: التوصل لوقف إطلاق النار الآن سيمكن حركة حماس من تجميع قواها

1

إطلاق مبادرة شبابية في إربد عن شهداء غزة

مبنى رئاسة الوزراء

تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

أخبار متعلقة
1697974915881

"المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة أعوان مكافحة المخدرات ويوماً طبياً في الزرقاء

YH6rKY6xF5euSVCcU79RBRQ0l3qT3ibFlTtW47BK

مجلس محافظة الزرقاء يشيد بجهود الملك لوقف العدوان على غزة

M63A9020

رابط إلكتروني لبيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة الشؤون السياسية

7U4Cc

18 أسيرا أردنيا لدى سجون الاحتلال على أمل إجراء صفقة تبادل للأسرى - أسماء

NNN-768x512-1

الصحة تحدد موعد امتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك في نهاية الشهر الجاري

1696769696373

بلدية المفرق تباشر بتركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة