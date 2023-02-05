الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

جمعية الفنادق: خروج عاملين في القطاع بسبب تخفيض بدل الخدمة

عائلة في عمان تتعرض للاختناق بسبب كيزر غاز وتفقد ابنها "التوجيهي"

هام من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للمواطنين

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

يُنفذ خلال ستة أشهر.. الخصاونة يعمم على كافة الوزارات والدوائر الحكومية

الصين: الولايات المتحدة اتخذت رد فعل مبالغ فيه عند إسقاط المنطاد بالقوة

ارتفاع موجودات صندوق أموال الضمان إلى 13.8 مليار دينار نهاية 2022

الصحة توجه نصائح للطلبة حول الحقائب المدرسية

اغلاق جزء من شارع شفيق ارشيدات في إربد لغايات الصيانة

الطاقة تؤكد: عدم الاستخدام الأمثل لأجهزة التدفئة سبب ارتفاع فواتير الكهرباء

الأحد، 05-02-2023 09:40 ص

التعامل مع 3204 حالات إسعافية خلال 72 ساعة

327118993_567106285029162_7071365968423146988_n


الوكيل الإخباري - قالت الرائد نور العبادي، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إنه تم التعامل خلال 72 ساعة الماضية، مع ( 3204 ) حالات اسعافية مختلفة، إلى جانب التعامل مع ( 330 ) حادث إنقاذ، و ( 89 ) حادث إطفاء.

اضافة اعلان


وأشارت العبادي، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إلى أن أبرز الحوادث كانت وفاة طفلتين في جرش ( 13/14 عاماً) بسبب استنشاق الغاز من المدفأة داخل المنزل.


وأضافت أنه تم التعامل مع إصابة 3 أشخاص في العقبة بالاختناق، إثر تسرّب الغاز من اسطوانة غاز تم تركيبها على الجيزر.


وبينت العبادي أنه تم التعامل مع 5 إصابات بالاختناق في الزرقاء، إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwwwwwwwwww-1

جمعية الفنادق: خروج عاملين في القطاع بسبب تخفيض بدل الخدمة

0L5A0042

عائلة في عمان تتعرض للاختناق بسبب كيزر غاز وتفقد ابنها "التوجيهي"

main_image63df73da185ff

هام من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للمواطنين

0L5A0349

يُنفذ خلال ستة أشهر.. الخصاونة يعمم على كافة الوزارات والدوائر الحكومية

new_227698_7905_soc

ارتفاع موجودات صندوق أموال الضمان إلى 13.8 مليار دينار نهاية 2022

WhatsApp Image 2023-02-05 at 10.42.56 AM

الصحة توجه نصائح للطلبة حول الحقائب المدرسية

أخبار متعلقة
12023268508676390225

وفاة عشريني بحادث تدهور وصدم في عمّان

WhatsApp-Image-2021-11-28-at-6.32.45-PM

3 وفيات بحادث تصادم في المفرق و7 اصابات بتدهور تريلا على نزول صافوط

326190450_1431193110620712_2162431820079572517_n

وفاتان بحادثين منفصلين في عمان ومأدبا

324552077_2411448129003867_6026172435143353664_n

اصابة بحادث تدهور على طريق جرش عمّان - صور

322530885_531695248889990_5003563216700526269_n

التعامل مع 3446 حالة إسعافية خلال عطلة نهاية الأسبوع

321631740_837250037380214_4090599569983526309_n

6 إصابات بحريق منزل في جرش