التعامل مع 3204 حالات إسعافية خلال 72 ساعة

الوكيل الإخباري - قالت الرائد نور العبادي، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إنه تم التعامل خلال 72 ساعة الماضية، مع ( 3204 ) حالات اسعافية مختلفة، إلى جانب التعامل مع ( 330 ) حادث إنقاذ، و ( 89 ) حادث إطفاء.

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وأشارت العبادي، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إلى أن أبرز الحوادث كانت وفاة طفلتين في جرش ( 13/14 عاماً) بسبب استنشاق الغاز من المدفأة داخل المنزل.



وأضافت أنه تم التعامل مع إصابة 3 أشخاص في العقبة بالاختناق، إثر تسرّب الغاز من اسطوانة غاز تم تركيبها على الجيزر.



وبينت العبادي أنه تم التعامل مع 5 إصابات بالاختناق في الزرقاء، إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب.

