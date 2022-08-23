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الثلاثاء، 23-08-2022 04:56 م

التعليم العالي تدعو للابتعاد عن مصادر الإشاعات

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الوكيل الإخباري - دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة إلى الابتعاد عن مصادر الإشاعات وما يتم نشره من جهات أو أشخاص ليس لهم أي علاقة بالقبول الموحد وقد يتسببوا بالتأثير سلبا على الطلبة.

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مستشار الوزير ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أشار إلى ملاحظة مقاطع مصورة لأشخاص على تطبيقات التواصل الاجتماعي يقومون بتوجيه نصائح وارشادات تهدف إلى الشهرة وجمع المشاهدات فقط، محذرا من اتباعهم.


وشدد على ضرورة اعتماد التصريحات التي تنشر على منصات الوزارة الرسمية، للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة حول القبول الموحد، وغيرها من الأمور التي تتعلق بعمل الوزارة.


ونوه بأنه يجب على الطلبة المقبلين على الجامعات متابعة كل ما ينشر من نصائح وارشادات وفيديوهات توعوية على صفحتي الوزارة الرسمية عبر “فيسبوك” و”تويتر”.

 

 

 

 




 

 


 

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