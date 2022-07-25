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الإثنين، 25-07-2022 03:47 م

افتتاح دورة القيادة الاستراتيجية في كلية الدفاع الوطني

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الوكيل الإخباري - افتتحت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، دورة تدريبية بعنوان: "القيادة الاستراتيجية"، بالتعاون مع مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 20، بحضور آمر الكلية، العميد الركن الدكتور عوض الطراونة، وأعضاء هيئة التوجيه.

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وقال المحاضر الأكاديمي من المركز، تشارلز ماركس، "إن مهمة مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية تتمثل في تعزيز الأمن في الشرق الأدنى وجنوب آسيا من خلال بناء علاقات مستدامة ومفيدة للطرفين، وتعزيز التعاون الإقليمي في القضايا الأمنية، وتعزيز الاتصالات الفعالة، والقدرة الاستراتيجية من خلال التفاعل الحر والصريح في بيئة أكاديمية".


وأضاف أن المركز يعمل على عقد دورات تعليمية بالتشارك مع مؤسسات تعليمية مدنية وعسكرية مثل كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، والتي تعمل على تركيز تأثير العولمة على القضايا الاستراتيجية الإقليمية والبيئة الاستراتيجية المتغيرة وعناصر التخطيط الاستراتيجي.


وتهدف الدورة، التي تقام على مدار 3 أيام، إلى تعريف الدارسين على أساسيات القيادة الاستراتيجية وصناعة القرار الاستراتيجي، والتركيز على المخاطر والأزمات وقيادة التغيير ودور القيادة الاستراتيجية.

 




 

 


 

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