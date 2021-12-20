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الإثنين، 20-12-2021 03:51 م

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات وتسجيل 4126 إصابة

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي، إن الوزارة ستبدأ بمنح موظفي الوزارة الجرعة المعززة، الأسبوع الحالي.

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وأضاف الدبعي، خلال اجتماع لجنة التربية النيابية اليوم الإثنين، أنّ نسبة تلقي جرعتي اللقاح بين الأكاديميين في جميع الجامعات بلغت 94.2 بالمئة، في حين بلغت النسبة لدى الإداريين 98 بالمئة.


ولفت إلى نسبة تلقي جرعتي المطعوم ما بين الطلبة جميع الجامعات الحكومية والخاصة بلغت 91.2 بالمئة، موضحا أن 315 ألف شخص من أصل 377 ألف حصلوا على جرعتي اللقاح في الجامعات.


وأكد أن نسب التطعيم في الجامعات تعتبر مطمئنة مع الإشارة إلى وجود فرق من ديوان المحاسبة ووزارة التعليم العالي تقوم بإعداد تقارير أسبوعية، لافتا إلى تشكيل لجنة في وزارة التعليم العالي لإعداد الخطة الآمنة التي تضمنت كيفية إعداد المحاضرات والسكن الجامعي إلى جانب خطة التطعيم في الجامعات.


وعن المخالفات في الجامعات، قال إن الفرق تقوم بتزويد الوزارة بتقارير ومعلومات دورية من الجامعات بشأن الالتزام بمعايير الخطة الآمنة للجامعات.


وشدد على أن الوزارة خاطبت الجامعات بشأن الالتزام بأمر الدفاع رقم 35 الذي سيأخذ حيز التنفيذ في بداية الشهر المقبل، معتبرا أن تلك الإجراءات ستخفف من آثار الجائحة على مؤسسات التعليم العالي.


وقال إن الوزارة تتابع أعداد الإصابات في الجامعات بشكل يومي من خلال إعلان الأعداد التراكمي؛ إذ بلغت عدد الإصابات منذ بدء العام الجامعي 4126 شخصا بما يمثل نسبة 1 بالمئة فقط.


ونوه إلى أن عدد حالات الشفاء من إصابات كورونا في الجامعات بلغ 1700 ما يمثل نسبة 41 بالمئة، مؤكدا عدم وجود وفيات بفيروس كورونا في الجامعات.

 




 

 


 

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