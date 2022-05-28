التعليم العالي يكشف خيارات الطلبة العائدين من أوكرانيا لاستكمال دراستهم

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية منذ بدء الأزمة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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وقالت الوزارة، اليوم السبت، إنه تم إطلاق منصة إلكترونية لهؤلاء الطلبة لتسجيل بياناتهم الأكاديمية وحصر جامعاتهم وتخصصاتهم حيث بلغ عدد الطلبة الذين سجلوا على هذه المنصة قرابة 400 طالب وطالبة غالبيتهم العظمى يدرسون في تخصصي الطب وطب الأسنان.

وأضافت أنه وحرصا منها على مساعدة الطلبة وتخفيف الآثار السلبية المترتبة عليهم فقد تم حصر أسمائهم جميعاً من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقت لهم سابقاً وإعداد قوائم مصنفة حسب الجامعة والتخصص، وإرسال هذه القوائم إلى وزارة الخارجية، والتي بدورها ستعمل على التواصل مع الجهات الأوكرانية ذات العلاقة للعمل على استصدار وثائق للطلبة تثبت التحاقهم في الدراسة سابقاً في هذه الجامعات مما يسهل عليهم الالتحاق بأي جامعات أخرى.



كما أن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحت استثناءً لهؤلاء الطلبة من شرط دراسة 50% من مواد الخطة الدراسية في الجامعة التي سيتخرج منها الطالب وهو ما تشترطه تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية، وذلك مراعاةً للظروف التي يمرون بها وتخفيفاً للآثار الأكاديمية التي قد تترتب عليهم نتيجة الإنتقال إلى جامعات أخرى، مما يسهل عليهم الإنتقال إلى أي جامعة غير أردنية تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وتدرجها على قائمة الجامعات المعترف بها والمنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي: www.mohe.gov.jo.



وأضافت الوزارة في بيانها اليوم أن من الخيارات المتاحة أمام الطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية الاستمرار في التعلم الإلكتروني ما دام أن الجامعات الأوكرانية المعنية تتيح لهم هذا الخيار، كما أن هناك دول مثل هنغاريا وروسيا أعلنت عن إمكانية استقبال الطلبة الدارسين في الجامعات الأوكرانية، والسماح لهم بإكمال دراستهم من حيث ما انتهوا في الجامعات الأوكرانية مع تقديم تسهيلات لهم خاصةً في عملية تسديد الرسوم الجامعية.



وفيما يتعلق بالسماح لهؤلاء الطلبة بالالتحاق لإكمال دراستهم في الجامعات الأردنية أكدت الوزارة أن هذا الخيار متاح أمام الطلبة حيث يمكنهم مراجعة الجامعات الأردنية المعنية التي يرغبون بالالتحاق بها، وسيتم النظر من قبل الجامعة بقبول الطالب ومعادلة المواد التي قام بدراستها سابقاً في الجامعات الأوكرانية وفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية، وحسب التعليمات النافذة في الجامعة المعنية وبعد تحقيق أي متطلبات أخرى تشترطها الجامعات، علماً بأن هؤلاء الطلبة يدرسون في أوكرانيا على نفقتهم الخاصة ولم يتم ابتعاثهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.