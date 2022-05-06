الجمعة 06-05-2022
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الجمعة، 06-05-2022 06:26 م

الأردن يحذر السلطات الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري - حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من إقدام السلطات الإسرائيلية على تهجير فلسطينيي يطا في مدينة الخليل، والمضي قدماً في مخططات بناء (3988) وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن التوسع الاستيطاني يُعد خرقاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).


وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة و خطوة أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية .

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