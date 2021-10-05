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الثلاثاء، 05-10-2021 09:52 ص

التعليم العالي يوضح حول عدم قبول طالبة حاصلة على معدل 100 في الطب.. وترد: ظلموني

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب، اليوم الثلاثاء، ان هناك ١٠٥ طالب حاصلين على معدل 100 بشهادة الثانوية العامة البريطانية.

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وقال الخطيب بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن علامة امتحان المفاضلة هي التي تحكم لقبول الطالب في الجامعات الأردنية والتخصص المناسب.

 

واضاف أنه لا يمكن قبول 105 طلاب حاصلين على شهادة الثانوية العامة البريطانية في كلية الطب، على حساب الطلبة الحاصلين عليها في المملكة.

 

 

وكان قد ناشد ولي أمر طالبة حاصلة على معدل 100 في الثانوية العامة البريطانية ولم يتم قبولها في كلية الطب.

 

ونوه إلى أنه تم معادلة شهادة الثانوية العامة البريطانية في وزارة التربية والتعليم.

 

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