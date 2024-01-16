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الثلاثاء، 16-01-2024 08:50 ص

التقرير المروري: السير يتعامل مع تعطل مركبات وانقلاب جرافة

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الوكيل الإخباري- تعاملت ادارة السير صباح اليوم الثلاثاء مع تعطل مركبات على طرق العاصمة وقامت برفع الاثر المروري للمحافظة على انسيابية الحركة .اضافة اعلان


وبينت غرفة عمليات ادارة السير خلال التقرير المروري انها تعاملت مع تعطل مركبة ما قبل نفق المدينة للسير القادم من خلدا ، كما تعاملت مع تعطل لحظي لمركبة داخل نفق الداخلية واشارت بأنه تم رفع الاثر المروري  .

واضافت السير انها تعاملت مع حادثي صدم وانقلاب لمركبات خلال 24 ساعة ماضية ، حيث وقع يوم أمس في تمام الساعة السابعة مساءً  حادث صدم لونش محمل بآلية ثقيلة -جرافة-  على جسر الأمير حسين من جهة ناعور مما تسبب بانقلاب الجرافة على الشارع العام وعملت الفرق على رفع الاثر المروري وفتح حركة السير .

كما وقع حادث انقلاب لمركبة في مرج الحمام ولم ينتج عن الحادث اي اصابات .

 




 

 


 

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