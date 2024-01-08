إدارة السير : اجراء بشأن مخالفات السير بعمان اعتباراً من اليوم

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الدويري، الاثنين، إن إقرار قانون معدل قانون السير "ساهم بانخفاض أعداد المخالفات الخطرة (قطع الإشارة الضوئية الحمراء) بنسبة كبيرة جدًا، مضيفًا أن 1.5 مليون مركبة موجودة في عمان عند بدء ساعات الدوام الرسمي، و11.5 مليون حركة سير في العاصمة.

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وأعلن عن أنه بدءًا من اليوم، سيكون هناك 3 مركبات للرقابة الخفية في أماكن الازدحامات، لتحرير مخالفات بحق المخالفين.



وأضاف العميد الدويري خلال اجتماع في مجلس النواب مع كتلة البرنامج النيابية لمناقشة الازدحامات المرورية في شوارع العاصمة عمّان إلى أنه "لا ازدحامات مرورية في عمان، إنما كثافة مرورية"، عازيًا تلك الازدحامات لسلوكيات بعض المواطنين بالوقوف بأماكن ممنوعة والمزدوج، وازدياد عدد المركبات الخاصة، والانتشار العمراني، وتكدس الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية في مناطق معينة.



وللحد من استخدام المركبات الخاصة، أوضح الدويري أن ذلك لا يأتي إلا من خلال تبني منظومة نقل عام مميزة، وتأمين مواقف عامة للمواطنين، وتوزيع الدوائر والمؤسسات الحكومية على أكثر من مكان.

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