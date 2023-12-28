وفاة بحادث سير مروع فجر اليوم

الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية انها تعاملت فجر اليوم مع حادث تدهور لمركبة شحن محملة بالفوسفات على طريق العقبة الخلفي نتج عن الحادث وفاة السائق . اضافة اعلان





وعللت الدوريات الخارجية عبر التقرير المروري ان سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ ما ادى لفقدان السيطرة على المركبة وخروجها عن الشارع العام ووفاة السائق .



وبينت الدوريات انها تعاملت خلال 24 ساعة ماضية مع حادثين تدهور لمركبات احداها على طريق البحر الميت - دير علا- حيث تدهورت مركبة شحن صغيرة ولم ينتج عن الحادث اصابات .



كما تعاملت مع حادث تدهور لمركبة شحن على طريق المطار باتجاه الجنوب نتج عن الحادث اصابة متوسطة للسائق وتم اسعافه الى مستشفى التوتنجي





