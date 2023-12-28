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الخميس، 28-12-2023 08:37 ص

وفاة بحادث سير مروع فجر اليوم

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الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية انها تعاملت فجر اليوم مع حادث تدهور لمركبة شحن محملة بالفوسفات  على طريق العقبة الخلفي نتج عن الحادث وفاة السائق .اضافة اعلان


وعللت الدوريات الخارجية عبر التقرير المروري ان سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ ما ادى لفقدان السيطرة على المركبة وخروجها عن الشارع العام ووفاة السائق  . 

وبينت الدوريات انها تعاملت خلال 24 ساعة ماضية مع حادثين تدهور لمركبات احداها على طريق البحر الميت - دير علا- حيث تدهورت مركبة شحن صغيرة ولم ينتج عن الحادث اصابات .

كما تعاملت مع حادث تدهور لمركبة شحن على طريق المطار باتجاه الجنوب نتج عن الحادث اصابة متوسطة للسائق وتم اسعافه الى مستشفى التوتنجي 


 




 

 


 

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