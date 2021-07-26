التل: جائزة الموظف المثالي شكلت حافزا لاستمرارية العطاء تجاه مؤسستي بترا

الوكيل الإخباري - قال الزميل مجدي التل الحاصل على جائزة الموظف المثالي لعام 2020 ، إن الجائزة شكلت لدي حافزا لاستمرارية العطاء تجاه مؤسستي (بترا)، والسعي لتطوير مهاراتي وقدراتي المهنية والوظيفية، لتسهم بالارتقاء بعمل المؤسسة وتنافسيتها على الصعيدين المهني والوظيفي مع المؤسسات المثيلة عربيا ودوليا، علاوة على تعزيز رضا الجمهور المتلقي للخدمة.

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والزميل الصحافي مجدي التل الذي يعمل في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) منذ عام 2003، تدرج في عدة مواقع، حيث عمل في مديرية التحرير محررا صحفيا لعدة سنوات، ثم انتقل الى قسم الأخبار المنوعة (الثقافة والشباب)، ويشغل حاليا رئيسا له، وخلال مسيرته في (بترا) قام بتغطية العديد من الاحداث البارزة والمهمة محليا وعربيا ودوليا.



وقال التل "هذه الجائزة هي فوز لمؤسستي التي يحصد زملائي فيها بشكل مستمر جوائز صحفية وازنة، وهي تتويج لعمل مؤسسي تراكمي وتشاركي بين اعضاء اسرة (بترا) على امتداد 52 عاما أسهمت فيها الإدارات المتعاقبة بشكل عام، والإدارة الحالية بشكل خاص، على خلق بيئات محفزة للإبداع والتميز، وسيسهم هذا الفوز بتحفيز الزملاء وتشجيعهم لمزيد من البذل والعطاء والتقدم لهذه الجائزة". وقام التل بتغطيات صحفية حصرية لـ (بترا)، منها حرب لبنان عام 2006، والانتخابات التركية عام 2007، والعديد من المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والفنية العربية، إضافة إلى الفعاليات المحلية المختلفة، ومنها الانتخابات البرلمانية والبلدية، والمهرجانات والمؤتمرات الثقافية.



وحصل خلال مسيرته الصحفية على العديد من الجوائز وكتب الشكر، من العديد من المؤسسات الأردنية الرسمية والأهلية والخاصة، ومن هيئات وفعاليات عربية ودولية. وحاز الزميل التل على جائزة الموظف المثالي من الفئة التخصصية/ الفئة الأولى في الخدمة المدنية بدورتها الثانية عشرة، وكرمه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بحضور مدير عام الوكالة الزميل فايق الحجازين. وهنأ مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق حجازين الزميل التل بحصوله على الجائزة، وقال "ابارك لوكالة الأنباء هذا الإنجاز الذي يدل على تميز الزملاء وقدرتهم على تطوير مهاراتهم والوصول إلى مستويات متقدمة". واضاف حجازين ان الوكالة تولي تطوير الموارد البشرية كل الاهتمام، على الصعيدين المهني الصحفي والإداري، جنبا إلى جنب، لضمان أن تكون الوكالة في صدارة المؤسسات الإعلامية العربية.



وتشارك الزملاء في الوكالة الاحتفاء بهذا المنجز والجائزة التي تضاف إلى رصيد منجزات وجوائز "بترا".



يشار إلى أن الزميل مجدي التل عضو نقابة الصحفيين الأردنيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، وممثل الأردن في مجلس الصحفيين العالمي ومقره اسطنبول، وعضو اتحاد الصحفيين العرب والشرق الاوسط ومقره اميركا، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، واتحاد كتاب آسيا وأفريقيا واميركا اللاتينية، إضافة لهيئات اعلامية وثقافية أخرى.