التربية تهنئ المعلمين الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله في دورتها الخامسة عشرة



الوكيل الاخباري -

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هنأ وزير التربية والتعليم والأسرة التربوية المعلمين الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز في دورتها الخامسة عشرة.كما هنأ المرشدين الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمرشد المتميز في دورتها الرابعة، والمديريات الفائزة بجائزة مديريات التربية والتعليم الداعمة للتميز في دورتها الأولى.وبلغ عدد طلبات الترشح لجائزة المعلم المتميز 3890 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الترشح لجائزة المرشد المتميز 169.ونالت ثلاث مديريّات من مديريّات التّربية والتّعليم شهادات تقديرٍ كمديريّات داعمة لنشر ثقافة التّميُّز وهي مديرية بني عبيد عن اقليم الشمال ومديرية القويسمة عن اقليم الوسط ومديرية بصيرا عن اقليم الجنوب، وحصل أربعةٌ وعشرون معلّماً ومعلّمة، وثلاثةُ مرشدين ومرشدات على شهادة تميُّز على مستوى المملكة، في حين حصل سبعة عشر معلّماً ومعلّمة، وأربعةُ مرشدين ومرشدات على شهادة تقدير على مستوى المملكة.