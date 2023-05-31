التنمية الاجتماعية تحتفل بمناسبة زفاف سمو ولي العهد.

الوكيل الإخباري-

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شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى موظفي الوزارة اليوم الأربعاء الاحتفال بمناسبة زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف.ورفعت الوزيرة بإسمها وبإسم كافة الموظفين العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله حفظهما الله بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين متمنين جميعًا دوام الأفراح والسعادة على أردننا الحبيب.وقالت بني مصطفى في كلمة لها خلال الإحتفال أننا نفرح بهذه المناسبة كما هو فرح الأسرة الأردنية والتي أسعدت كل بيت أردني وكل مؤسسة أردنية.وأضافت أننا في وزارة التنمية الاجتماعية حظينا بزيارة كريمة من سمو ولي العهد، مؤكدة على أن تهنئتنا لسموه ستكتمل بإنجازنا لإستراتيجية دور رعاية وحماية الأطفال التي تحظى باهتمامه الكبير.