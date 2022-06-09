التنمية تخاطب المؤسسات الحكومية بضرورة إنشاء حضانات

الوكيل الإخباري

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- خاطب وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بتعميم رئيس الوزراء والذي يقضي بضرورة انشاء حضانات مؤسسية لرعاية أطفال العاملات لديها ضمن أماكن مناسبة أسوة بالقطاع الخاص.وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إن هذه المخاطبات تأتي في اطار سعي الوزارة للعمل على تنمية الطفولة المبكرة وتأمين بيئة أمنة للطفل اضافة الى توفير فرص عمل للمرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.وأشارت الوزارة في بيانها الى أنها تعمل مع كافة شركائها في القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لوضع السياسات والآليات الممكنة من اجل زيادة اعداد الحضانات في المملكة وتدريب مقدمي الرعاية في الحضانات لتجويد الخدمات المقدمة للاطفال، اضافة الى تبسيط اجراءات الترخيص لانشاء الحضانات، مع مراعاة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من حيث نمائه وسلامته.هذا وتشير الدراسات الى أن الالتحاق بالحضانات يشكل فقط 1% من 1.400.000 طفل في الأردن بسن الحضانة والذي يعني لا بد من وجود 40 ألف حضانة لاستيعاب هذا العدد، حيث يخلق حوالي 70 ألف فرصة عمل في قطاع الحضانات، بينما يوجد 1159 حضانة مرخصة فقط، منها 10 حضانات في الدوائر الرسمية فقط و13 في المستشفيات والمراكز الصحية.