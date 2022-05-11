برنامج تعريفي في العمل البلدي لرؤساء البلديات

الوكيل الإخباري - يرعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان والسفيرة الكندية في الأردن دونيكا بوتي وبحضور ومشاركة الرئيس التنفيذي لاتحاد بلديات كندا كارول صعب البرنامج التعريفي في العمل البلدي لرؤساء البلديات الذي سيعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميّت خلال الفترة (14-16) أيار الجاري.

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وارتأى مشروع دعم البلديات في الأردن (الذي يعمل على تأسيس معهد الإدارة المحلية المنفذ من قِبَل اتحاد بلديات كندا، وبتمويل من الحكومة الكندية) بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية على عقد هذا البرنامج بهدف تعريف رؤساء البلديات بالأدوار والمسؤوليات المُناطة بهم حسب قانون الإدارة المحلية، وتقديم المفاهيم الأساسية للعمل البلدي، والدور المتوقع من البلدية على المستوى المحلي، وذلك لضمان توفير الخدمات للمواطنين، وقيادة عجلة التنمية بكفاءة وفعالية، وضمن مبدأ العدالة في توزيع الخدمات وتكافؤ الفرص.



ويُعدّ هذا البرنامج هو محطة البداية لتعريف رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية المُنتخبين، حيث سيتم عقد (12) جلسة نقاشية وحوارية حول الحاكمية الرشيدة، والأدوار والمسؤوليات، وعقد الاجتماعات، وعملية اتخاذ قرارات المجلس البلدي، والمشاركة المُجتمعية، والاندماج الاجتماعي، والتخطيط الاستراتيجي، و التخطيط الحضري و العمراني، والخدمات البلدية والمالية والموازنات.



ويشتمل اليوم الأول من البرنامج التعريفي على حفل الافتتاح (الساعة السادسة مساءً) الذي سيتحدث فيه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والسفيرة الكندية في الأردن والرئيسة التنفيذية لاتحاد بلديات كندا، إلى جانب عرض فيلم تعريفي قصير عن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس التابع لوزارة الإدارة المحلية) وتقديمٍ من قِبل القائمة بأعمال مديرة مشروع دعم البلديات في الأردن هديل الخصاونة، وذلك للتعريف بالمعهد واستعراض أهم الركائز الأساسية والتطلعات المُستقبلية للمعهد.



كما يشتمل اليوم الأول على جلسة حوارية مسائية يُشارك فيها نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، والمستشار القانوني بوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان.



ويتضمّن اليوم الثاني (6) جلسات نقاشية على مدار اليوم حول الحاكمية الرشيدة وآلية اتخاذ القرار المُستنير، من خلال استعراض التجربة الكندية في العمل البلدي و التدريب والتي ستتحدث فيها على مدى جلستين ممثلة عن جمعية إدارة الحكومة المحلية في كولومبيا البريطانية وأخصائية التدريب ورئيس بلدية سابقة أليسون هابكريك، وممثلة عن جمعية إدارة الحكومة المحلية في كولومبيا البريطانية وأخصائية التدريب ومديرة تنفيذية متقاعدة لبلدية في كندا ليندا آدمز، فيما ستقوم بالتيسير فيهما الخبيرة في اتحاد بلديات كندا ماريون فيلنويفا.



كما يتضمّن اليوم الثاني جلسات نقاشية حول الأدوار والمسؤوليات في العمل البلدي، والنهج التشاركي في العمل البلدي، إضافة إلى عقد الاجتماعات وتوثيق المحاضِر، وجلسة تدريب تفاعلي عن الحاكمية الرشيدة وآلية اتخاذ القرار المُستنير.



وسيتم في اليوم الثالث والأخير عقد (5) جلسات نقاشية، حول التخطيط الحضري والعمراني، والخدمات البلدية، والتخطيط الاستراتيجي والتنموي، والمالية والموازنات، فيما سيتحدث في الجلسة الخِتامية للبرنامج التعريفي في العمل البلدي لرؤساء البلديات أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات والقائم بأعمال مشروع دعم البلديات في الأردن هديل خصاونة عن مُخرجات البرنامج التعريفي لخدمة العمل البلدي، وعن تطلعات الوزارة والمشروع من الاستفادة من الجلسات النقاشية التي جرت على مدى الأيام الثلاثة لتحسين وتطوير آليات العمل في البلديات.