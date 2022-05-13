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الخصاونة ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الجمعة، 13-05-2022 04:37 م

حداد عام وتنكيس الأعلام في الأردن لـ3 أيام حدادا على الرئيس الإماراتي الراحل

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الوكيل الإخباري - أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغاً رسميَّاً قرَّر فيه إعلان حالة الحِداد العام في المملكة لمدّة ثلاثة أيّام تُنكَّس الأعلام خلالها، اعتباراً من الجمعة، حداداً على الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان.

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وعبَّرت الحكومة عن بالغ الحزن والأسى بوفاة فقيد دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان، رئيس الدَّولة، الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13 أيار/مايو.


وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التَّعزية وعظيم المواساة إلى الأشقَّاء والأهل في دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، قيادةً وشعباً، بهذا المصاب الجلل؛ ضارعاً إلى الله تعالى أن يتغمَّد الرَّاحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أشقَّاءنا في دولة الإمارات الصَّبر والسّلوان.


وقال الخصاونة: "فقدنا اليوم قائداً عربيَّاً فذَّاً ومخلصاً، كرَّس حياته لخدمة وطنه وقضايا الأمّتين العربيَّة والإسلاميَّة، ومضى على نهج والده الرَّاحل الكبير المغفور له - بإذن الله - سموّ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان - طيَّب الله ثراه - الذي ترك بصمات لا تنسى في مسيرة دولة الإمارات العربيَّة الشقيقة، وعلى مختلف الصُّعد الإقليميَّة والعالميَّة".


وأضاف رئيس الوزراء: "نودِّع فقيد الإمارات الشَّقيقة، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، سموّ الشيخ خليفة بن زايد - رحمه الله - بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء الوفير، ضارعين إلى الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه، وأن يحفظ دولة الإمارات العربيَّة الشقيقة، قيادةً وشعباً، لتواصل مسيرة الإنجاز والخير والعطاء والمنعة، ولتبقى نموذجاً للتطوُّر والتَّنمية والحداثة في محيطنا الإقليمي والعالم أجمع".

 




 

 


 

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