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الخميس، 12-05-2022 03:36 م

ضبط 1043 متسولا خلال الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها عن شهر نيسان الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة، أشرف خريس، اليوم الخميس، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.


وبحسب التقرير، أجرت مديريات الوزارة 8755 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و122 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و18 دراسة لتسوية حقوق الورثة، وترخيص 6 حضانات، وإغلاق 5 حضانات وإنذار واحدة، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 71 طلبا، حيث جرى استقبال 61 طلبا لصيانة مساكن، و20 دراسة لأسر منتجة.


كما جرى تسليم 15 طفلا لأسر راعية بديلة، واستقبال 51 طلبا لأسر راعية بديلة، وأجريت 19 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 15 طفلا، وتم استقبال 6 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، فيما بلغ عدد المسنين الذين تم إلحاقهم في دور كبار السن 4 مسنين، وأجريت 14 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 830 زيارة تتبعية.


وأشار التقرير إلى أن مديريات الوزارة استقبلت 31 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، كما جرى تشكيل هيئات إدارية مؤقتة بنحو 24 جمعية خيرية، فيما تقدمت 106 جمعيات بطلبات للحصول على دعم، و23 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 5 جمعيات، و183 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و378138 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.


من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 1043 متسولا، وأجرت 334 حملة، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 1641 دينارا، وأجرت الوزارة 372 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، حيث دخل إليها 296 حدثا خلال نيسان الماضي، وأجرت 1124 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.


وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، إنه تم تسجيل 30 جمعية، وحل 18 أخرى، فيما انضمت 5 جمعيات لعضوية الاتحاد، وجرت الموافقة على 40 نظاما أساسيا معدلا، وتمت الموافقة على 46 طلبا للحصول على التمويل الأجنبي.


ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر نيسان الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة التي استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية 926 أسرة، و110 أسر جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و177 شخصا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.

 




 

 


 

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