التنمية: توجيه لإنشاء حضانات في المدارس والمراكز الصحية

الوكيل الاخباري - قالت مديرة الأسرة والطفل في وزارة التنمية الاجتماعية أمل ريحاني، الأربعاء، إن الوزارة تشجع كل المؤسسات العامة ووزارتي التربية والتعليم والصحة خاصة لضمهما أكبر عدد من العاملين لإنشاء حضانات في كل المراكز الصحية والمدارس والمستشفيات.



وتحدثت الريحاني في تصريح عن توجيه كتب عدة آخره كتاب وزع للتشجيع على إنشاء حضانات في المدارس والمراكز الصحية.



وقالت إنّ انشاء الحضانات يخدم شريحة كبيرة من الموظفات من وزارتي الصحة والتربية.



وفي حديثها عن مشروع نظام دور الحضانة لسنة 2023م؛ قال الريحاني إنه في المرحلة النهائية الآن وبديوان التشريع والرأي وهو بصدد التجويد القانوني والتوقيع.

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