الجمعة 19-08-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية التركية القادمة

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

أمريكا تسجل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود

حادث مروع يودي بحياة شخص وإصابة 29 في مصر

الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي

الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين من طوباس وطمون

الخميس، 18-08-2022 07:49 م

التنمية: نجاح 14 منتفعاً من دور الرعاية بامتحان الثانوية العامة

7202216215951121628108


الوكيل الاخباري - قدم وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، والأمين العام، الدكتور برق الضمور، وموظفو الوزارة، التهنئة والتبريك لمنتفعي دور الرعاية ودور الإيواء التابعة للوزارة؛ لنجاحهم في امتحان الثانوية العامة للعام 2022.

وقالت الوزارة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن عدد الناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام 2022 من منتفعي دور الرعاية ودور الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بلغ 14 طالبًا وطالبة، منهم 7 من الإناث.

وأضافت الوزارة أن أعلى معدل حصل عليه أحد المنتفعين 94 بالمئة، فيما كان أقل معدل حصل عليه أحد المنتفعين 62 بالمئة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم العالي٢

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

اسعاف خاص

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

تحويله

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا حادثة انقلاب حافلة بالمغرب

WWW

الزميلة الصحفية رانيا سابا في ذمة الله

وزارة التربية والتعليم

التربية : نسبة النجاح في التوجيهي غير مرضية للنظام التعليمي

أخبار متعلقة
q

افتتاح أعمال توسعة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات في الموقر

5o8ZjEqGkydSWB7v626kOVYOYDOvCHBNNzDST2Pv

الأميرة دانا فراس تزور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

WhatsApp Image 2022-08-14 at 10.25.56 AM

توضيح حول عدد المشتركين الفعالين بالضمان الاجتماعي

6202217194358353383978

يوم طبي مجاني بالقطرانه غدًا الجمعة

8202210161532677468205

ندوة في اليرموك عن الشباب الاردني والتنمية المستدامة

5

المفلح: 70-60 % نسبة المكررين في مراكز رعاية وتأهيل المتسولين