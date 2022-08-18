التنمية: نجاح 14 منتفعاً من دور الرعاية بامتحان الثانوية العامة

الوكيل الاخباري - قدم وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، والأمين العام، الدكتور برق الضمور، وموظفو الوزارة، التهنئة والتبريك لمنتفعي دور الرعاية ودور الإيواء التابعة للوزارة؛ لنجاحهم في امتحان الثانوية العامة للعام 2022.



وقالت الوزارة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن عدد الناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام 2022 من منتفعي دور الرعاية ودور الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بلغ 14 طالبًا وطالبة، منهم 7 من الإناث.



وأضافت الوزارة أن أعلى معدل حصل عليه أحد المنتفعين 94 بالمئة، فيما كان أقل معدل حصل عليه أحد المنتفعين 62 بالمئة.

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