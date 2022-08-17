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الأربعاء، 17-08-2022 04:20 م

الأميرة دانا فراس تزور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

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الوكيل الاخباري- أكدت سمو الأميرة دانا فراس، رئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع التراث (ايكوموس- الأردن)، أهمية ربط التراث الثقافي بأهداف التنمية المستدامة، وإيجاد علاقة تبادلية بين أهداف التنمية والتراث الثقافي.

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وأضافت سموها، خلال زيارتها أمس الثلاثاء، هيئة تنمية وتطوير المهنية والتقنية بحضور وزير العمل نايف استيتية، أن المحافظة على التراث الثقافي وتدريب الشباب على برامج تتعلق بالآثار والتراث، تسهمان في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.


بدوره أكد استيتية خلال اللقاء، أهمية هذه البرامج لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تطوير مشاريع سياحية للمحافظة على الآثار والتراث الأردني باعتبارهما مصدرًا مهما للأردن، مشيرا إلى أهمية التعاون مع جميع الشركاء لإيجاد حلول تقلل من نسب البطالة.

 

 




 

 


 

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