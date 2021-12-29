التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

الوكيل الإخباري - استفاد عدد من الجمعيات في محافظة العقبة من صندوق دعم الجمعيات ودعم مشاريع مخصصات اللامركزية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية للعام 2021 بقيمة إجمالية بلغت 20 ألف دينار.

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وبحسب الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة اليوم الأربعاء، بلغ عدد الجمعيات في محافظة العقبة المستفيدة من مشاريع اللامركزية 6 جمعيات، بالإضافة إلى جمعيتين من مخصصات صندوق دعم الجمعيات، وتسليم الدعم في محافظة العقبة تسهيلا على الجمعيات هناك عناء الوصول إلى مبنى الوزارة.



وتشمل المشاريع التنموية التي ستحصل على دعم، مطبخا إنتاجيا، وتربية أسماك، وخياطة سياحية، وسوبر ماركت، ودورات التعليم الأساسي، وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.



وسلم مدير التنمية الاجتماعية في العقبة محمد الطورة، الدعم إلى الجمعيات المستفيدة، بحضور مدير صندوق دعم الجمعيات علي الريان.



وجرى اختيار الجمعيات المستفيدة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وصندوق دعم الجمعيات، بعد التأكد من سلامة الوضع المالي والإداري للجمعيات والشروط والمعايير الخاصة بالدعم.



و ستتابع كوادر الوزارة في الميدان بشكل حثيث هذه المشاريع لضمان تنفيذها بحسب الغايات المرجوة منها.