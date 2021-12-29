الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في الاردن

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

التربية تشكل لجنة لتحديث مواصفات أثاث المدارس

لمواجهة كورونا .. فلسطين تمدد حالة الطوارئ

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 29-12-2021 12:37 م

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - استفاد عدد من الجمعيات في محافظة العقبة من صندوق دعم الجمعيات ودعم مشاريع مخصصات اللامركزية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية للعام 2021 بقيمة إجمالية بلغت 20 ألف دينار.

اضافة اعلان


وبحسب الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة اليوم الأربعاء، بلغ عدد الجمعيات في محافظة العقبة المستفيدة من مشاريع اللامركزية 6 جمعيات، بالإضافة إلى جمعيتين من مخصصات صندوق دعم الجمعيات، وتسليم الدعم في محافظة العقبة تسهيلا على الجمعيات هناك عناء الوصول إلى مبنى الوزارة.


وتشمل المشاريع التنموية التي ستحصل على دعم، مطبخا إنتاجيا، وتربية أسماك، وخياطة سياحية، وسوبر ماركت، ودورات التعليم الأساسي، وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.


وسلم مدير التنمية الاجتماعية في العقبة محمد الطورة، الدعم إلى الجمعيات المستفيدة، بحضور مدير صندوق دعم الجمعيات علي الريان.


وجرى اختيار الجمعيات المستفيدة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وصندوق دعم الجمعيات، بعد التأكد من سلامة الوضع المالي والإداري للجمعيات والشروط والمعايير الخاصة بالدعم.


و ستتابع كوادر الوزارة في الميدان بشكل حثيث هذه المشاريع لضمان تنفيذها بحسب الغايات المرجوة منها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
617522881c14b

الغذاء والدواء تقدم 1000 استشارة خلال 2021

1636898880076397000

توجه حكومي لتمديد العمل بإعفاء الأراضي والشقق

306383_59_1628776417

الجغبير: الفوسفات شركة وطنية ذات حضور اقتصادي كبير

1640783089954

الحنيطي يبحث التعاون الثنائي مع قائد الحرس الأميري القطري

main_image5bbb942b1183c

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

w

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

أخبار متعلقة
pic_186316

الرياح توقف حركة الملاحة في العقبة

1220211614017581863988

الملك يطلع على مخرجات خطة استراتيجية العقبة للأعوام الخمسة المقبلة

1220209155039190593590

تطوير العقبة توقع اتفاقيات لتطوير البنى التحتية - تفاصيل

imgid427861

وفاتان وإصابة بليغة بتماس كهربائي أثناء رفع سارية في أحد مصانع العقبة

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

وزير التنمية : تمديد اعمال اللجنة الخاصة بتعديل قانون الجمعيات

1220211411420620114472

الجامعة الأردنية تنظم يوماً وظيفياً في العقبة