الأحد 19-12-2021
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الأحد، 19-12-2021 05:19 م

الملك يطلع على مخرجات خطة استراتيجية العقبة للأعوام الخمسة المقبلة

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الوكيل الاخباري - اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، على مخرجات خطة استراتيجية العقبة للأعوام الخمسة المقبلة، مؤكدا ضرورة العمل لتصبح العقبة نموذجا في الإدارة الحديثة.

وخلال اجتماع عقد بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يتابع سير تنفيذ الخطة منذ إطلاقها في الربع الأول من هذا العام، عبر ترؤسه لاجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذها، جرى استعراض مخرجات الخطة في محاور السياحة والبيئة والاستثمار والقطاع الصناعي واللوجستي وبناء المهارات.

واستمع جلالة الملك، خلال الاجتماع، إلى شرح قدمه رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، عن آلية تفعيل الخطة وتطبيقها، مشيرا إلى أن المشاريع التي تندرج تحتها ستشكل إضافة نوعية للمدينة في القطاعات السياحية والصناعية والتعليمية والتكنولوجية.

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