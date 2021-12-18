وزير التنمية : تمديد اعمال اللجنة الخاصة بتعديل قانون الجمعيات

الوكيل الاخباري - اكد وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح انه لا مدة محددة لانهاء اعمال اللجنة الخاصة بتعديل قانون الجمعيات مشيرا الى انه تم تمديد عمل اللجنة لفتح حوارات اوسع مع المجتمع المدني والمعنين بموضوع المبادرات والعمل التطوعي .



واضاف المفلح في تصريحات صحفية ان الوزارة لن تقدم القانون مالم يكن فيه قيمة مضافة ترتقي بالعمل التطوعي وفي حال وجدنا انه لن يكون هناك اي تعديلات جذرية لن يتم تعديل القانون .

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