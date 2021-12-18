السبت 18-12-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة : التعميم على كافة المستشفيات باعتماد بروتوكول صحي جديد

مناشدة للتبرع بالدم من نوع B سالب

بيان صادر عن وزارة الاوقاف

أمانة عمان تطلق مشروع تأهيل تلال الفوسفات

زكي الأيوبي رئيساً لغرفة التجارة الدولية

الارصاد تنشر تفاصيل المنخفض القادم وتساقط الثلوج

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

الأحوال المدنية تخصص رقماً للأردنيين المقيمين خارج المملكة عبر تطبيق واتساب للحالات المستعجلة

انخفاض في ايجابية فحوصات كورونا بالاردن

وزير الصحة يكشف عن اجراءات جديدة خلال الأسابيع المقبلة

السبت، 18-12-2021 05:10 م

وزير التنمية : تمديد اعمال اللجنة الخاصة بتعديل قانون الجمعيات

مبنى رئاسة الوزراء - Copy


الوكيل الاخباري - اكد وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح انه لا مدة محددة لانهاء اعمال اللجنة الخاصة بتعديل قانون الجمعيات مشيرا الى انه تم تمديد عمل اللجنة لفتح حوارات اوسع مع المجتمع المدني والمعنين بموضوع المبادرات والعمل التطوعي .

واضاف المفلح في تصريحات صحفية ان الوزارة لن تقدم القانون مالم يكن فيه قيمة مضافة ترتقي بالعمل التطوعي وفي حال وجدنا انه لن يكون هناك اي تعديلات جذرية لن يتم تعديل القانون .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 7

لجنة الأوبئة : التعميم على كافة المستشفيات باعتماد بروتوكول صحي جديد

12202116121157460915211

بيان صادر عن وزارة الاوقاف

dddd

أمانة عمان تطلق مشروع تأهيل تلال الفوسفات

www

زكي الأيوبي رئيساً لغرفة التجارة الدولية

12202117183653326142206

الأحوال المدنية تخصص رقماً للأردنيين المقيمين خارج المملكة عبر تطبيق واتساب للحالات المستعجلة

كورونا الوكيل

انخفاض في ايجابية فحوصات كورونا بالاردن

أخبار متعلقة
ffff

خروج 14 من منتفعي جرش للرعاية والتأهيل من المستشفيات

ن

متسولة تطلب من وزير التنمية نقوداً في الشارع العام .. وهذا ما حدث ! - فيديو

1120212318287897021535

البلقاء التطبيقية تطلق مبادرة عيلتنا ما احلاها

1120212171455563682855

يوم تعريفي لمشروع تعزيز التنمية المستدامة في أم قيس

22021211328669036441

الحكومة : دعم نقدي لأسر متضررة العام المقبل