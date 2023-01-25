الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء العراقي: خطوة تنفيذية الشهر المقبل لخط نفط البصرة - العقبة

فعاليات نيابية وشعبية في بني عبيد تطالب باستحداث بلدية للواء

الملك يبحث مع أمير قطر فرص توسيع التعاون الثنائي

وزير الاوقاف يكشف شروط التسجيل في الحج هذا العام

التوجيهية لإعداد استراتيجية الموارد البشرية بالخدمة المدنية تباشر أعمالها

منخفضات جوية وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

الامن العام : ضبط 9 تجار مخدرات خلال 48 ساعة - صور

وزير الصناعة : رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية لمجلس الوزراء الشهر المقبل

الملك يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

بحث تعزيز التعاون بين نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين

الأربعاء، 25-01-2023 09:16 م

التوجيهية لإعداد استراتيجية الموارد البشرية بالخدمة المدنية تباشر أعمالها

1202310205520700612008


الوكيل الاخباري - باشرت اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية أعمالها، اليوم الأربعاء، تنفيذاً لمخرجات خارطة الطريق والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 222-2025 واستجابة لتوجهات الحكومة.

وقال رئيس اللجنة رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن اللجنة بدأت مناقشة المرتكزات والأطر العامة والمحددات الزمنية الأولية لكل مرحلة، لوضع استراتيجية وطنية شاملة للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمحاور الرئيسة التي ستعمل عليها.

وأكد أن نهج ومبادئ الاستراتيجية سيعزز أهداف خارطة تحديث القطاع العام، وسيدعم مكوناتها التي تعكس رؤى وطموحات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين ورفع جودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأضاف أن المشروع سيحدد التوجهات المستقبلية لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية الذي يعتبر رافعة أساسية للإصلاح السياسي والاقتصادي، ويتماشى مع المهام والدور المستقبلي للديوان "هيئة الخدمة والإدارة العامة".

وأشار الناصر إلى أن الاستراتيجية ستكون وثيقة وطنية ومرجعية شاملة على المدى البعيد لكافة الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة المورد البشري في الأجهزة الحكومية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

رئيس الوزراء العراقي: خطوة تنفيذية الشهر المقبل لخط نفط البصرة - العقبة

9202227162835928215515

فعاليات نيابية وشعبية في بني عبيد تطالب باستحداث بلدية للواء

4

الملك يبحث مع أمير قطر فرص توسيع التعاون الثنائي

1202324125540524016252

وزير الاوقاف يكشف شروط التسجيل في الحج هذا العام

الأمن العام

الامن العام : ضبط 9 تجار مخدرات خلال 48 ساعة - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير الصناعة : رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية لمجلس الوزراء الشهر المقبل

أخبار متعلقة
D2qbQtKXcAUxATz

مليار دينار ديون على الحكومة لصالح صندوق استثمار اموال الضمان حتى نهاية آب 2022

12023412532496863903

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه

WhatsApp Image 2023-01-05 at 10.06.01 AM

النجار: نسعى لتطوير مصادرنا المائية والإسراع بالناقل الوطني

0L5A2245

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

WhatsApp Image 2023-01-03 at 3.41.31 PM

وزير الأوقاف يدين اقتحامات الحكومة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

main_image5bb116b85b3c5

مصدر حكومي يوضح حول ما يتم تداوله عن العفو العام