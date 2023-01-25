التوجيهية لإعداد استراتيجية الموارد البشرية بالخدمة المدنية تباشر أعمالها

الوكيل الاخباري - باشرت اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية أعمالها، اليوم الأربعاء، تنفيذاً لمخرجات خارطة الطريق والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 222-2025 واستجابة لتوجهات الحكومة.



وقال رئيس اللجنة رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن اللجنة بدأت مناقشة المرتكزات والأطر العامة والمحددات الزمنية الأولية لكل مرحلة، لوضع استراتيجية وطنية شاملة للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمحاور الرئيسة التي ستعمل عليها.



وأكد أن نهج ومبادئ الاستراتيجية سيعزز أهداف خارطة تحديث القطاع العام، وسيدعم مكوناتها التي تعكس رؤى وطموحات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين ورفع جودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.



وأضاف أن المشروع سيحدد التوجهات المستقبلية لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية الذي يعتبر رافعة أساسية للإصلاح السياسي والاقتصادي، ويتماشى مع المهام والدور المستقبلي للديوان "هيئة الخدمة والإدارة العامة".



وأشار الناصر إلى أن الاستراتيجية ستكون وثيقة وطنية ومرجعية شاملة على المدى البعيد لكافة الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة المورد البشري في الأجهزة الحكومية.

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