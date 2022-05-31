التوقيع على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات الأردنية التونسية

الوكيل الاخباري - وقّعت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير والسفير التونسي في عمّان خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء بمبنى المؤسسة، محضر الاجتماع الثالث لفريق العمل الأردنيّ التونسيّ في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات.



وأكدت المهندسة الزهير خلال التوقيع، عمق العلاقات الراسخة بين المملكة الأردنيّة الهاشميّة، والجمهوريّة التونسيّة الشقيقة، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين.

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