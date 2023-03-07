الجامعة الأردنية تفوز بدعم 7 مشاريع بحثية

الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، مع صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، اتفاقيات لدعم 7 مشاريع بحثية فازت بها مجموعات بحثية من الجامعة، بقيمة دعم 421 ألف دينار.



ووقع الاتفاقية، مندوبا عن رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، عميد البحث العلمي الدكتور فالح السواعير وعن الصندوق أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، إضافة إلى الباحثين الرئيسيّين في كل مجموعة.

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