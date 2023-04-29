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السبت، 29-04-2023 12:03 م

الجامعة الهاشمية تنعى الطالب المسلماني

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الوكيل الإخباري- نعت الجامعة الهاشمية اليوم السبت الطالب أسامة خالد المسلماني

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ونشرت الجامعة عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينعـــى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون ، وأسرة الجامعة، والطلبة المغفور له بإذن الله تعالى الطالب أسامة خالد المسلماني/كلية ادارة الأعمال في الجامعة الهاشمية الذي وافته المنية فجر اليوم اثر حادث سير مؤسف.


سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـــع رحمته و مغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.


"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون"


 




 

 


 

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