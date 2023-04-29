الجامعة الهاشمية تنعى الطالب المسلماني

الوكيل الإخباري- نعت الجامعة الهاشمية اليوم السبت الطالب أسامة خالد المسلماني

اضافة اعلان

ونشرت الجامعة عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينعـــى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون ، وأسرة الجامعة، والطلبة المغفور له بإذن الله تعالى الطالب أسامة خالد المسلماني/كلية ادارة الأعمال في الجامعة الهاشمية الذي وافته المنية فجر اليوم اثر حادث سير مؤسف.



سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـــع رحمته و مغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.



"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون"

